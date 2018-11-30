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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Hastanedeki silahlı kavga - Başhekim Dr. Şükrü Karagöl - OSMANİYE

Hastanedeki silahlı kavga - Başhekim Dr. Şükrü Karagöl - OSMANİYE

- Hastane önünde polislerin güvenlik önlemi alması - Başhekim Dr.Şükrü Karagöl ile röportajGÜNCELLEME - Osmaniye 'de hastanede silahlı kavga : 4 yaralı - Osmaniye 'de özel bir hastanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Hastane başhekimi Dr. Şükrü Karagöl: - "Tedavi olmak için gelen hastalar arasında bir kavga yaşanmış. Olayda 4 tane yaralımız var. Bir tanesi bizde ameliyat edildi, diğer 3'ü başka hastanelere sevk edildi"BAŞHEKİMİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de özel bir hastanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan özel bir hastanede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silah kullanılan kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Bülent Ç. gözaltına alındı.Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
- Yaralılardan birinin durumu ağırOlayın yaşandığı hastanenin başhekimi Dr. Şükrü Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 20.30 sıralarında hastanede tedavi olmak üzere gelen hastalar arasında kavga çıktığını belirterek, "Olayda 4 yaralımız var. Bir tanesi bizde ameliyat edildi, diğer 3'ü başka hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu öğrendik, diğer 3'ünün durumu iyi, tedavileri sürüyor." dedi.

Polis Hastane Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Ameliyat 

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