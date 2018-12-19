Hastanede yangın tatbikatı - VAN

: - Hastane içerisindeki hastaların tahliye edilmesi - Hastaların ambulansa taşınması - Tatbikattan görüntüler - Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Koordinatörü Ümit Güneş'in açıklamasıHastanede yangın tatbikatı - Van 'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatında, senaryo gereği içeride mahsur kalan hastalar ekiplerce kurtarıldıVAN (AA) - Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olası yangınlara karşı tatbikat gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtama (UMKE) ekiplerinin katılımıyla hastanede yangın tatbikat yapıldı.Senaryo gereği hastanede görevli personelin, hastaların bulunduğu katların birinde yangın olduğunu fark etmesiyle başlayan tatbikatta mahsur kalan hastalar sedye yardımıyla tahliye edildi.AFAD ekiplerinin bazı hastaları ip sarkıtarak dışarı taşıdığı tatbikat esnasında hasta yakınları senaryo gereği olay çıkardı.Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Koordinatörü Ümit Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanelerde çıkan yangınlara karşı alınacak önlemler kapsamında tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.
Tatbikatın başarılı geçtiğini belirten Güneş, "Amacımız hastane yangınlarında oluşan dumana karşı hızlı bir şekilde can kayıplarının önüne geçerek hastaları olay yerinden tahliye etmekti. Bugün de senaryo gereği hastanemizin trafosunda yangın çıkıyor ve ortamı duman kaplıyor. Ekiplerimiz hastalarımızı hızlıca tahliye etti." dedi. Başhekim Yardımcısı Cezmi Meral de hastane yangınlarına karşı Sağlık Bakanlığının bir yönetmenlik yayımladığını, bu kapsamda her hastanede tatbikatlar yapıldığını kaydetti.