Hastanede yangın (2) - İZMİR Haberi

- Hastaların ve hastane çalışanlarının dışarı çıkarılması - Hastaların ambulansla başka hastaneye sevk edilmesi İzmir 'de hastanede yangın - SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın nedeniyle bazı hastalar tahliye edildiİZMİR (AA) - İzmir 'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı.Hastanenin A Bloğundan dumanların yükselmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Bu sırada blokta yatan bazı hastalar tahliye edildi.İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
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