Hastanede tedavi gören şahsın cüzdanını çalan zanlı tutuklandı İzle

-Güvenlik görevlisinin ayrılmasının ardından elinde evrak hastanın yanından ayrılması

-Zanlının hastaneye girerken kaydedilmiş görüntüleri (Siyat tşortlü, elinde dürüm ekmek olan)

-Zanlının pazar yerindeki esnafın para kutusunu alırken görüntüsü (beyaz tşörtlü)

-Kutuyu alıp kapağını bir aracın içine atıp ayrılırken görüntüsü

-Zanlının fotosu



( MERSİN )- Mersin'de hastane acilinde tedavi gören bir vatandaşın cüzdanını çaldığı kamera görüntüleriyle tespit edilen, bu olayın ardından pazarcı esnafının para kutusunu çalarken yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı MERSİN



- Mersin'de hastane acilinde tedavi gören bir vatandaşın cüzdanını çaldığı kamera görüntüleriyle tespit edilen, bu olayın ardından pazarcı esnafının para kutusunu çalarken yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül tarihinde polise başvuran M.G adlı şahıs, hastane acilinde baygın vaziyette tedavi gördüğü sırada cüzdanının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden olayın şüphelisinin benzer suçlardan kaydı bulunan M.Ü.E olduğunu belirleyen polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Pazarcı esnafının para kutusunu çalarken yakalandı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ettiği sırada zanlı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir pazar yerinde pazarcı esnafının para dolu kutusunu çalarken yakalandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, pazar yerindeki hırsız olayından 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakılırken, hastane acilindeki yankesicilik suçundan tutuklandı. Her iki olay da kameralara yansıdı Öte yandan şüphelinin gerçekleştirdiği ileri sürülen hastanedeki yankesicilik ve pazar yerindeki hırsızlık girişimi olayları güvenlik kameralarına yansıdı.

