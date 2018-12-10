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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hastanede 'parmakların' kaybolduğu iddiası - KAHRAMANMARAŞ

Hastanede 'parmakların' kaybolduğu iddiası - KAHRAMANMARAŞ

Hastanede "parmakların" kaybolduğu iddiası - KAHRAMANMARAŞ - Tülay Bülbül'ün evinde görüntüleri - Tülay Bülbül'ün açıklaması - KSÜ Tıp fakültesinden görüntüler - Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ökkeş Bilal'in açıklamasıHastanede "parmakların" kaybolduğu iddiası - Kahramanmaraş 'ta elini kıyma makinesine kaptıran Tülay Bülbül, kaldırıldığı hastanede kopan parmaklarının kaybolduğu iddiasıyla şikayetçi olduKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta elini kıyma makinesine kaptıran Tülay Bülbül, kaldırıldığı hastanede kopan parmaklarının kaybolduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.Yaklaşık bir ay önce evde yemek hazırlıkları yaptığı sırada elini kıyma makinesine kaptıran Bülbül, yakınlarının 112 Acil servis ekiplerine haber vermesi üzerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Sağ elinin iki orta parmağı kopan Tülay Bülbül, tedavi edilerek evine gönderildi.Kendisini ziyarete gelen komşusunun, kopan parmakları 112 Acil servis ekipleriyle kıyma makinesinden çıkararak teslim ettiği iddiası üzerine Bülbül, hastane yönetimini şikayet etti.Olay günü sağlık ekiplerinin kendisine ilk müdahaleyi yaptığı sırada parmaklarını da aradıklarını anlatan Bülbül, şunları kaydetti:"Hastaneye gittiğimde yanımda bir poşet vardı. Ben o poşette kıyma olduğunu düşünmüştüm. O yüzden bakma cesaretinde bulunamadım. Gereken işlemler yapılırken hızlı bir şekilde ameliyata alındım. Hastaneye ilk ulaştığımda yanımda bulunan poşette parmaklarım olduğundan haberim yoktu. Komşum, geçmiş olsun ziyaretine geldiğinde parmaklarımın sağlam bir şekilde hastaneye gönderildiğini öğrendim. Avukatım aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundum." - Başhekim: "Kusur ve hata yoktur"Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ökkeş Bilal, iddialar üzerine yaptığı açıklamada, olay günü hastaneye parmak parçalarının getirilmediğini belirtti.
Tedaviyi gerçekleştiren meslektaşlarından bilgi aldığını aktaran Bilal, "Hastaya gereken tedavi standartlara uygun olarak yapılmıştır. Şahsın iddia ettiği gibi kusur ve hata yoktur. Bir ay önce meydana gelen olayda, hastaya parmakların dikilemeyeceği açık şekilde beyan edilmiştir. Yargıya intikal eden olayla ilgili biz de gerekli evrakları istenilen durumda teslim edeceğiz." dedi.

Kopan Parmaklar Kıyma Makinesi Geçmiş Olsun Sağlık Ekipleri Hastane Yönetimi 

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