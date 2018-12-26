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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hastanede özel güvenlik görevlisi ile vatandaşın kavgası kamerada İzle

Hastanede özel güvenlik görevlisi ile vatandaşın kavgası kamerada İzle

Kavga görüntüleri

Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Özel Güvenlik Görevlisi Cep Telefonu Hastane Bahçesi 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde görevli olan özel güvenlik görevlileri ile hastane bahçesinde aracını hatalı park ettiği iddia edilen vatandaş arasındaki kavga cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Olay, dün sabah öğlen saatlerinde İstanbul Yedikule Gögüs Hastalıkları Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hastane bahçesine araçını hatalı park eden vatandaş ile güvenlik görevlileri arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa süre sözlü tartışma iki güvenlik görevlisi ile araç sürücüsü arasında tekme tokat kavgaya döndü. Bu sırada diğer vatandaşlar da kavgaya dahil oldu. Vatandaşın cep telefonuyla çektiği bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Araç sürücüsünü döven güvenlik görevlileri, vatandaşların araya girmesinden sonra olay yerinden uzaklaştı. (EDC-EY
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