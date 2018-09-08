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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hastanede 'maskeli' hırsızlık - ANTALYA İzle

Hastanede 'maskeli' hırsızlık - ANTALYA İzle

Hastanede "maskeli" hırsızlık - ANTALYA - Şüphelilerin asayiş şubeden çıkışı - Şüphelinin hastanedeki güvenlik kamerasından görüntüHastanede "maskeli" hırsızlık - Antalya 'da taktığı ağız maskesiyle hasta gibi davranan şüpheli, bir kişinin cebinden 15 bin lira aldığı iddiasıyla yakalandıANTALYA (AA) - Antalya 'da taktığı ağız maskesiyle hasta taklidi yapan bir kişi, muayene olmak için bekleyen hastanın cebinden 15 bin lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.Kepez Devlet Hastanesinde muayene olmak için bekleyen R.İ, cebindeki 15 bin liranın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin ağız maskesi ve şapka takan, S.G. olduğunu tespit etti.Şüphelinin bindiği otomobili MOBESE kameralarından takip eden ekipler, şüpheliyi bir restoranda yemek yediği sırada gözaltına aldı.S.G'nin emniyette aynı suçtan kaydının olduğu, hakkında kesinleşmiş 2 yıl 8 ay hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Hastane Akalan Güvenlik Kamerası Hapis Cezası Hırsız 

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