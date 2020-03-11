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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hastanede koronavirüse karşı dezenfektanlı önlem

Hastanede koronavirüse karşı dezenfektanlı önlem

Vatandaşlardan görüntü

Hastane 

-Dezenfektandan görüntü
-Sağlık görevlilerinden görüntü
-Vatandaşlar röp
-Hastaneden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Hastaneye giren ve çıkanların ellerine dezenfektan sıkıldı ADIYAMAN

- Korona Virüsüne karşı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan karar ile sağlık görevlileri tarafından hastanenin bütün giriş ve çıkış noktalarında gelen ve çıkan vatandaşların ellerine dezenfektan sıkılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de Korona Virüsünün tespit edilmesiyle ilgili açıklamalara bulunması sonrası, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından görevlendirilen sağlık personelleri tarafından hastaneye gelen ve hastaneden ayrılan vatandaşların eline dezenfektan sıkılması kararı alındı. Sağlık görevlileri tarafından ellerine dezenfektan sıkılan vatandaşlar, tokalaşmaktan, öpmekten ve bir başkasına yakın durmaktan uzak durduklarını vurguladı. Tedbir amacıyla yapılan uygulama vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.
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