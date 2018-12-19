Hastanede gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

-Dumanların tahliye edilmesi çalışmaları

-Hastaların sedye ile tahliyesi

-İp yardımıyla hastaların dışarıdan tahliyesi

-AFAD timlerinden görüntü

-Konuşmalar



( VAN ) VAN



- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Van’da hastanelerde meydana gelebilecek olası yangınların etkilerini asgariye indirmek ve kurum kuruluşların operasyonel faaliyetlerinin test edilmesi amacıyla Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) çerçevesinde bir tatbikat düzenlendi.

Tatbikat; Van İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti. Öngörülen senaryo gereği hastaların bulunduğu katların birinde yangın olduğunun fark edilmesiyle başlayan tatbikatta mahsur kalan hastalar ise sedye yardımıyla tahliye edildi. Bazı hastalar ise ip sarkıtarak dışarı taşındı. Başarıyla tamamlanan tatbikatta yaklaşık 200 personel görev aldı. Tatbikatla ilgili bilgi veren HAP Koordinatörü Ümit Güneş, hastanelerde çıkan yangınlara karşı alınacak önlemler çerçevesinde bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Acil durum planlarını yıllık masabaşı ve saha tatbikatıyla test ettiklerini ifade eden Güneş, “Masabaşı tatbikatımızı daha önce yapmıştık. Bugün ise saha tatbikatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Amacımız, hastane yangınlarında oluşan dumana karşı hızlı bir şekilde can kayıplarının önüne geçerek hastalarımızı hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştırmaktır” dedi.

Sağlık Bakanlığının bir yönetmenlik yayımladığını anımsatan Hastane Başhekim Yardımcısı Cezmi Meral ise, daha önce benzer tatbikatlar yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirtti.



