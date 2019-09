Hastanede gerçeği aratmayan kimyasal tatbikat İzle

-opr.dr.şafak çalışkan ile röp



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın Nazilli ilçesinde kimyasal kazalara karşı hazırlıklı olmak amacıyla devlet hastanesinde düzenlenen kimyasal kaza tatbikatı gerçeği aratmadı.Tatbikat sırasında vatandaşların yaklaştırılmadığı alanda tatbikata katılan ekipler hem kıyafetleri ile hem de organize çalışmaları ile büyük takdir topladı.Nazilli Devlet Hastanesinde doğal afetlere karşı her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen tatbikatlara bu yıl ilk kez yeni bir tatbikat eklendi. Kimyasal kazalara karşı hazırlıklı olmak amacıyla Nazilli Devlet Hastanesi personelinin yanısıra tatbikata AFAD, 112 ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri de destek verdi.Senaryo gereği hastanenin birinci katında bulunan patoloji bölümünde meydana gelen kimyasal madde kazasında kazaya karışan ve kimyasal maddeden etkilenen dört personeli kurtarmak ve kimyasal maddenin dışarı yayılmasını önlemek için hummalı bir çalışma başlatıldı. Hastane Yöneticisi Opr.Dr.Şafak Çalışkan idaresinde hızlı bir şekilde oluşturulan kriz masası hemen olaya el koydu. Bir yandan kimyasal maddeden etkilenen dört personel tedavi altına alınırken öte yandan kazanın meydana geldiği odanın güvenliği sağlandı. AFAD, 112 ve İtfaiye ekipleri de hastaneye çağırıldı. Gerçeği aratmayan kıyafetler ve görüntülerle dolu tatbikatta vatandaşlar olan biteni merakla izledi. Hastane güvenliğinin meraklı vatandaşları olay yerine yaklaştırmadığı tatbikatta tüm müdahale işlemleri sırasıyla koordineli bir şekilde başarıyla tamamlandı.Tatbikatın tamamlanmasının ardından vatandaşların merakını gideren ve tatbikatla ilgili bir açıklama yapan Hastane Yöneticisi Opr.Dr.Şafak Çalışkan, her yıl düzenli olarak yaptıkları tatbikatlara bu yıl ilk kez kimyasal kaza tatbikatı da eklediklerini ifade etti.

Nazilli Devlet Hastanesi Yöneticisi Opr.Dr.Şafak Çalışkan; “Bugün saat 11.00 sularında Patoloji laboratuvarında tam muhteviyatının ne olduğunu bilmediğimiz bir kimyasal maddenin ortalığa saçılması nedeniyle yaşanmış bir olay neticesinde hastanemizde AFAD birimlerimize ve itfaiye ekiplerimizin yardımıyla bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatta senaryo gereği laboratuvara saçılan maddenin ne olduğunu bilmiyoruz. Olaydan etkilenen 4 tane personelimiz var. Personellerimizin iki tanesi kendi imkanları ile olay yerini terk ediyor. İki tanesi bize bilgi veriyor. Olayın içeriğini öğrendikten sonra AFAD, 112 ve itfaiye birimlerine bilgi veriyoruz. Onların yardımı ile kimyasaldan etkilenen personelimizin olay yerinden tahliyesini sağlıyoruz. Tahliye sağlandıktan sonra acil biriminde bulunan triaj alanımızda ve KBR ünitemizde etkilenen personelimizin dekontaminasyon işlemleri sağlanıyor ve tedavilerine başlanıyor. Olaydan etkilenen 4 personelimizden bir tanesinin ileri tedavisi için bir üst merkeze sevki sağlanıyor. Daha sonra olay yerinde AFAD ekiplerinin incelemesi sonucunda dökülen maddenin amonyak olduğu ortaya çıkıyor ve biz olay yerinin temizlenmesi, dekontaminasyonu tamamlandıktan sonra yeşil kodumuzu veriyoruz. Ve hastanemizin normal işleyişimize dönüyoruz. Bu süreçte bize destek olan AFAD ekiplerimize, itfaiye ekibimize, 112 ekibimize, olay yönetim ekibimize ve hastanede görev yapan ekibime çok teşekkür ediyorum.”“Amaç; olaylara karşı hazırlıklı olmak”Tatbikatın amacı hakkında bilgi veren Çalışkan; “Yani bu bir senaryo. Bu tip olaylar hastanelerde, çeşitli kuruluşlarda yaşanabilecek şeyler. Amacımız burada, ekibimizi bu tür olaylara hazır hale getirmek. Bu tür olaylar karşısında herkesin görev dağılımının, ne yapacağının belirlenmesi, herkesin üstüne düşen görevi yapması, kurumlar arasındaki iletişimi kimin sağlayacağı, nasıl sağlanacağının ortaya konması ve bu tür afet durumlarında çalışanlarımızın, hastalarımızın en az zararla olayı atlatmasını sağlamak. Bunları her yıl tekrarlıyoruz. Her yıl yeni bir senaryoyla ortaya çıkıyoruz. Tüm ekibimize eğitim veriyoruz. Bu, kimyasal madde ile ilgili ilk tatbikatımız. Daha önce yangın ve deprem senaryolarını yapmıştık. Bu sene de kimyasal madde ile ilgili bir senaryo hazırladık ve onun eğitimini personelimizle birlikte gerçekleştirdik” dedi.