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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hastanede doktoru darp edenler yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi İzle

Hastanede doktoru darp edenler yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi İzle

Doktoru darp edenler Gürkan Sandıkçı ve Süleyman Sait Kaya'nın polisler arasında yürümeleri

Acil Servis Biber Gazı Güvenlik Görevlisi Güvenlik Kamerası Saldırı 

-Adliye binasına girişleri
-Adliye dış görüntüsü
-Olayın arşivi

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da bir hastanede doktorun yüzüne tekme atma atıp, güvenlik görevlisine saldıran şahıslar serbest bırakıldıktan sonra savcının talimatı ile yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildiler. Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki özel bir hastanede bayramın birinci günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir barda çıkan kavga sırasında olaya müdahale eden polis, biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen ve gazdan etkilenen şahıslar gittikleri özel hastanede taşkınlık yaptı. G.S. adlı şahıs hastanede yanlarına gelen acil serviste görevli doktor A.N.'nin yüzüne tekme attı ve ardından doktor ile güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı. Doktora ve güvenlik görevlisine saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırganlar olaydan sonra otomobil ile kaçtı. Doktor ile güvenlik görevlisine saldırdığı tespit edilen G.S. daha daha sonra avukatı ile birlikte Denizevleri Polis Merkezine giderek teslim oldu. Değer şahıslar da yakalandı. İfadeleri alınan şahıslar savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldılar. Gözaltına alınan şahıslardan B.S., başka bir suçtan arandığı için tutuklandı. Ancak, olayın büyük yankı uyandırması üzerine savcı saldırganlar hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Olayla ilgili G.S. ve Y.S. ile arkadaşları S.S.K. yeniden gözaltına alındı. Y.S. savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Denizevleri Polis Merkezinde adli işlemleri tamamlanan G.S. ve S.S.K. doktor ve güvenlik görevlisini darptan bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. (MAY-SLH-
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