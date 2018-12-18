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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hastanede çıkan trafo yangını hizmetleri durdurdu

Hastanede çıkan trafo yangını hizmetleri durdurdu

Hastane dışındaki kalabalık

Acil Servis Alabalık Acil Doğum Ameliyat Hamile Kadın 

-Alınan önlemler
-Hasta nakilleri
-röportajlar
-detaylar

( AYDIN ) - Yoğun bakımdaki 8 çocuk ve doğum yapacak 1 kadın başka hastanelere sevk edildi AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir hastanenin trafosunda meydana gelen yangın nedeniyle binanın tüm elektrikleri kesildi. Poliklinik hizmetlerinin durduğu hastanede yatarak tedavi gören hastalar arasında bulunan 8 yoğun bakım hastası çocuk ile doğum yapacak bir kadın tedbir amacıyla başka hastanelere sevk edildi. Edinilen bilgiye göre; saat 11.00 sıralarında Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin bodrum katında bulunan trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Herhangi bir alevlenmenin yaşanmadığı trafoda eriyen kablolardan çıkan duman ve koku, zemin kattaki acil servis ile birinci katta bulunan polikliniklere sirayet etti. Yangın nedeniyle hastanenin tüm elektrik akımları kesildi. Yatan hastalar ve servislerin bulunduğu katlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmazken, bu bölümlerin acil enerji ihtiyaçları jeneratörlerle karşılandı. 9 hasta tedbir amacıyla nakledildi Poliklinik hizmetlerinin verilemez olduğu hastaneye müracaat eden hastalar, binadan tahliye edilerek Aydın Devlet Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesine yönlendirildi. Yoğun bakımda tedavi görev 8 çocuk ile acil doğum için ameliyata alınarak bir hamile kadın 112 Acil Servis ambulanslarıyla başka hastanelere nakledildi. Yangın nedeniyle büyük bir olumsuzluğun yaşanmadığı hastaneye yeniden enerji verilebilmesi için arıza giderme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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