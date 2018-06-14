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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hastanede çalışan memur uyuşturucu ticaretinden yakalandı

Hastanede çalışan memur uyuşturucu ticaretinden yakalandı

şahsın emniyetten çıkarılma görüntüsü

Hastane Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde 

-Ele geçirilenlerin fotoğrafı

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da bir hastanede görev yapan A.G. isimli memur, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesi ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 2 şahsa yönelik baskın düzenledi.
Merkez Osmangazi ilçesinde yakalanan şahısların üzerinden bir miktar sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şahıslar uyuşturucu maddeyi A.G. isimli şahıstan aldıklarını itiraf ettiler. Şahısların ifadeleri üzerine adresleri tespit edilen A.G’nin yakalanması için çalışma başlattı. Narkotik polisi tarafından yakalanan A.G’nin Bursa’daki bir hastanede memur olarak görev yaptığı tespit edilirken üzerinde ve ikamet adresinde yapılan aramalarda satışa hazır çıkılar içerisinde 220 gram sentetik kannobinoid maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 3 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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