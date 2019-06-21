Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Hastane yolunda trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - ANKARA

Hastane yolunda trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - ANKARA

- Refüje çarpıp devrilen araçtan etrafa saçılan eşyalarHastane yolunda trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Ankara 'nın Beypazarı ilçesinde çocuklarının sağlık kontrolü için hastaneye giden 2 ailenin bulunduğu otomobilin devrilmesiyle bir bebek öldü, 5 kişi yaralandıANKARA (AA) - Ankara 'nın Beypazarı ilçesinde devrilen otomobildeki bir bebek öldü, 5 kişi yaralandı.Nallıhan ilçesi yönünden gelen Ali Akdoğan yönetimindeki 34 TL 9530 plakalı otomobil, Beypazarı ilçesinin Başağaç Mahallesi'ndeki yolda kontrolden çıkıp orta refüje vurdu.Savrulup devrilerek ters dönen otomobilden yola fırlayan 1,5 aylık Yavuz Selim Akdoğan olay yerinde can verdi.Aynı araçtaki bebeğin babası Ali ve annesi Şermin Akdoğan'ın yanı sıra İbrahim, eşi Elif ve kızı Emine Çeliktaş ise yaralandı.Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim Çeliktaş'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Hayatını kaybeden bebeğin cesedi de söz konusu hastanenin morguna getirildi.
Akdoğan ve Çeliktaş ailesinin kaza öncesi çocuklarının sağlık kontrolü için aynı hastaneye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Bebek Hastane Trafik Kazası Bild Trol 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı