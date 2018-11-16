Hastane otoparkında silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu öldü

-Çatışma anının görüntüsü

-Olay yerinden genel görüntüler

-Olay yerindeki boş kovanlardan genel görüntüler

-Saldırıya uğrayan cipin görüntüsü

-Olay yeri polislerinin çalışması

-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

-Genel ve detay görüntüler

-bir vatandaşın olay anını anlatması



( ADANA ) ADANA



- Adana’da hastane otoparkında meydana gelen silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti. Olay, Yüreğir İlçesi bulunan bir kamu hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, baba Ahmet Büyükgöçer (69) ve oğlu Ozan Büyükgöçer (35) hastane otoparkında ciplerinin içerisinde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında baba Ahmet ve oğlu Ozan Büyükgöçer ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ozan Büyükgöçer hayatını kaybederken, baba Ahmet Büyükgöçer’in durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi. Olay mahallinde bulunan İsmail İ. de açılan ateş sonrasında bacağından hafif yaralandı. Baba Ahmet Büyükgöçer, 02.30 sıralarında yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren yapan 2 kişiyi yakalama çalışmaları başlattı.

