Hastane otoparkında boşandığı karısı 19 bıçak darbesiyle öldürdü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Sedyeye konulması

-Sedye ile ambulansa konulması

-Görgü şahidinin olayı anlatması

-Olay yerinde polis ekipleri

-Hastanenin dış görüntüsü

-Katilin otomobilini terk ettiği yerde polislerin aracı incelemesi

-Ölen kadının fotoğrafı

-Katil eski kocanın fotoğrafı



( SAMSUN ) - SAMSUN



- Samsun'da bir kişi hastanenin otoparkında boşandığı 1 çocuk annesi karısını bıçaklayarak öldürdü. Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ikamet eden Enis Adem Şahin (31) ile Merve Özcan (25) boşandılar. Çiftin kızları mahkeme kararıyla annesine verildi.

Merve Özcan memleketi Samsun'a yerleşti. Enis Adem Şahin de Çorlu'dan otomobiliyle kızını görmek için Samsun'a geldi. Enis Adem Şahin ile Merve Özcan Samsun'da buluştular. Bir süre sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına gelen eski karı koca arasında tartışma çıktı. Enis Adem Şahin, hastanenin otoparkında eski karısını 19 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Olayı gören vatandaşlar polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdiler. Kanlar içinde kalan Merve Özcan, ambulansla Samsun Eğitim Hastanesinin acil servisine götürüldüğünde öldüğü ortaya çıktı. Enis Adem Şahin ise otomobili ile olay yerinen kaçtı ve hemen yakında bulunan Ulugazi TOKİ konutlarına aracını park edip yaya olarak kaçtı. Polis önce otomobil ardından da kaçan şahsı buldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Enis Adem Şahin, Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Görgü şahitleri dehşet anlarını anlatarak adamın kadına ardın ardına bıçağı saplayıp kaçarken de "namus meselesi" dediğini söylediler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-

