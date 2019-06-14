Hastane otoparkında araç yangını İzle

-İtfaiyenin müdahalesi

-Araçtan detaylar



( VAN )- Yangın, otoparktaki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü VAN



- Sağlık Bilimleri Üniversite (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında bulunan hafif ticari kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İpek Yolu Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında park halinde olan Z.K. isimli şahsa ait hafif ticari kamyonette elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpek Yolu Gurup Amirliği ekipleri, yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Kamyonet motorunda büyük çapta hasar meydana gelirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

