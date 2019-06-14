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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Hastane otoparkında araç yangını

Hastane otoparkında araç yangını

Yanan araç

Tahkikat Araç Yangını Elektrik Kontağı 

-İtfaiyenin müdahalesi
-Araçtan detaylar

( VAN )- Yangın, otoparktaki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü VAN

- Sağlık Bilimleri Üniversite (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında bulunan hafif ticari kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İpek Yolu Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında park halinde olan Z.K. isimli şahsa ait hafif ticari kamyonette elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpek Yolu Gurup Amirliği ekipleri, yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Kamyonet motorunda büyük çapta hasar meydana gelirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
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