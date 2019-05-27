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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hastane önünde yılan paniği

Hastane önünde yılan paniği

Yılanın çöp tenekesinin içinde görüntüsü

Hastane Akalan Çöp Tenekesi Hastane Bahçesi Irak 

-Görevlilerin yılanı yakalama çalışması
-Yılanın yakalanarak torbaya konulması

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de hastane bahçesindeki çöp tenekesinin altında görülen yılan, hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesindeki Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bahçesinde bulunan çöp tenekesinin altında yılan gören vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, koruyucu elbise giyip yılanı yakaladı. Yılanın daha sonra doğal ortamına bırakıldığı bildirildi.

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