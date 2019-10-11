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11 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralı - TOKAT

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralı - TOKAT

- Tokat Devlet Hastanesi acil servisi önündeki kalabalık - Silahlı çatışmanın olduğu yer - Yaralıların ambulansa başka hastaneye sevk edilmesi - Polisin hastane önünden vatandaşları uzaklaştırması - Acil servis önünde bekleyen polisler - Polisin 4 kişi gözaltına alması - Yaralıların yakınlarının hastane önünde feryadıHastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralı - Tokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandıTOKAT (AA) - Tokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğünde teknisyen olarak çalışan Yakup Endiz (50) eşini Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdiği esnada alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan M.G., A.B. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile hastane önünde karşılaştı.İki grup arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine silahlı çatışma çıktı.Çatışmada ağır yaralan Yakup Endiz, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken diğer yaralılar M.G., A.B. ve kimliği belirsiz bir kişi ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumun ağır olduğu bildirildi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla alakası olduğu düşünülen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Acil Servis Çatışma Osmanpaşa Silahlı Çatışma Ağır Yaralı 

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