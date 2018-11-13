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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Hastane inşaatında yangın - ZONGULDAK

Hastane inşaatında yangın - ZONGULDAK

- Hastane inşaatındaki yangından detaylar Zonguldak 'ta hastane inşaatında yangın - Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta devlet hastanesinin inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde inşaat çalışmaları devam eden hastanenin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yalıtım malzemelerinin bulunduğu depoda çıktığı öğrenilen yangın nedeniyle çevreyi duman kapladı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, bir süre soğutma çalışması yaptı.

Hastane Bild Devlet Hastanesi Yangına Müdahale Trol 

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