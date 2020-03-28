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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hastane içerisindeki yoğunluğun azaltılması için Acil Triaj çadırı kuruldu

Hastane içerisindeki yoğunluğun azaltılması için Acil Triaj çadırı kuruldu

Hastaneden detay

İlk Müdahale Hastane 

-hastalardan detay
-çadırdan detay
-muayeneden detay
-detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde hastalara ilk müdahalenin yapıldığı triaj çadırı kuruldu. Türkiye'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgının yayılmasının ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine Acil Triaj çadırı kuruldu. Hastalara ilk muayenenin yapıldığı çadırda izolasyon hastalarının sevk işlemleri yapılarak, hastane içerisindeki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.
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