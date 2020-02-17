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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Hastane duvarlarını matematiksel objelerle renklendirdiler

Hastane duvarlarını matematiksel objelerle renklendirdiler

- Duvarlara resimler yapılması

Bağ Kur Matematik Öğretmen Koordinat Öğrenciler 

-- Öğretmen Fatma Tufanç'ın açıklamaları

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Erzurum’da bir grup öğretmen ve öğrenci Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin duvarlarını matematiksel objeler çizerek renklendirdiler. Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Matematik öğretmeni Fatma Tufançlı koordinatörlüğünde yürütülen projede, öğrencilerle birlikte Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesi pediatri polikliniği duvarları matematiksel objelerle renklendirildi. Proje kapsamında matematikle çocuklar arasında bir bağ kurarak matematiğe olan ilgilerini artırmayı hedeflediklerini belirten Tufançlı ayrıca hastaneye gelen çocukların ilgilerini başka bir noktaya kaydırarak hastane ortamının vermiş olduğu endişelerden uzaklaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

(ST-ÖB-Y)
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