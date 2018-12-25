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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Hastane çöpünde yeni doğmuş bebek bulundu - Kahramanmaraş’ta vicdanı sızlatan haber - Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 21 yaşındaki genç kadın hastane tuvaletinde doğan bebeğini çöpe attı - Temizlik görevlileri tarafından ...

- Hastane çöpünde yeni doğmuş bebek bulundu - Kahramanmaraş’ta vicdanı sızlatan haber - Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 21 yaşındaki genç kadın hastane tuvaletinde doğan bebeğini çöpe attı - Temizlik görevlileri tarafından ...

Hastane dış detay planlar

İlk Müdahale Harekete Geç Karın Ağrısı Sağlık Ekipleri Yeni Doğmuş Bebek 

-Kadın doğum hastanesi tabelalar
-Çevresel detay
-Acil giriş detay
-Hastane önünde bulunan çöp kovası detay
-Ambulans detayları
-Ulaşım; 25122018_KMARAS_HASTANE_COP_KOVASINDA_BEBEK_BULUNDU_(OZR_94.7MB)_başlığında Kahramanmaraş FTP’den geçildi.
-Not: Savcılık hastane içinde tedavide olan bebek ve annesinin görüntü alınmasına yasak getirmiş.

( KAHRAMANMARAŞ ) Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeğini çöpe attı- Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bir kadın hastane tuvaletinde doğan bebeğini çöpe attı - Temizlik görevlileri tarafından bulunan bebek tedaviye alındı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bir kadın, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeğini çöp kovasına attı. Hastane temizlik görevlileri tarafından bulunan bebek, tedavi altına alındı. Olay, dün gece yarısı Andırın Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede görev yapan temizlik görevlileri çöp kovasında gelen ağlama seslerini fark etti. Çöp kovasını kontrol eden görevliler, içinde yeni doğmuş bebeği gördü. Bebeği çöp kovasından çıkaran görevliler, acil müdahale için sağlık ekiplerine bilgi verdi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından bebek, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde tedavi altına alındı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipler, bebeği çöpe atan kişinin bulunması için gün içerisinde yapılan hastane kayıtlarını kontrol etti. Kontroller sırasında karın ağrısı şikayeti üzerine hastaneye gelen M.Ç.’nin yapılan muayenesinde kız bebeğin annesi olduğu tespit edildi. Bebeğini çöpe atan anne de, çöpe attığı bebeğinin sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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