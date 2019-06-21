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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Hastane çalışanlarına bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Hastane çalışanlarına bıçaklı saldırı: 2 yaralı

TOYOTA ACİL YARDIM HASTANESİ

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-ACİL VE HASTA GİRİŞİ DETAY

( SAKARYA )- Bıçaklı saldırıda 2 kişi gözaltına alındı SAKARYA

- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde hasta yakınları hastane çalışanlarına bıçakla saldırdı. Yaşanan olayda iki kişi bıçaklanırken, iki kişi de gözaltına alındı. Olay, Serdivan ilçesinde bulunan Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde meydana geldi. Röntgen için doktor muayene odasından bir alt kata inen hasta yakınları, röntgen çekilen hasta varken içeri girmek istedi. Röntgen teknisyenleri duruma müdahale edince tartışma çıktı. Hastane çalışanlarına saldıran hasta yakınları M.S. ve A.G. isimli röntgen çalışanını bıçakladı. A.G., omzundan, M.S., ise sırtından bıçak darbesi aldı. Hastanede beyaz kod verildi.
Bıçaklanan hastane çalışanlarından M.S., daha sonra ambulansla SEAH’a nakledildi. Yaşanan olay sonrası 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.
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