Hastane çalışanları yangın esnasında hastaları nasıl tahliye ettiklerini anlattı

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( İSTANBUL )- Hemşire Şenel: “Dumandan bir santim önümüzü göremiyorduk”- Hemşire Ergün: “Yollar karanlık, ışıklar olmadığı için hastaları çarşaflarla çıkarmak zorunda kaldık”- Uzman Doktor Soyudoğru: “Panik, korku oldu tabi ki ama biz soğuk kanlılığımızı koruyarak hastalara yardım ettik”- İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: “Hasta: 'Doktor ameliyathaneyi terk etmeyince bize bir şey olmayacağına inandık' dedi”- Yangında hastaların tahliyesi sırasında başhekimin elinden yaralandığı görüldü İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli yangın anında yaşananları anlattı. Yangın sırasında dumandan dolayı hiç bir şey göremediklerini söyleyen ekip hastaneyi bildikleri için hastalara kolay bir şekilde ulaştıklarını ve tahliyeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.



Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli yangın anında yaşananları anlattı. Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan dolayı etrafı görmekte zorlandıklarını söyleyen ekip, hastaneyi bildikleri için hastalara kolay bir şekilde ulaştıklarını ve tahliyeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yoğun bakımda kalan hastaları çarşaflarla indirdiklerini söyleyen hastane ekibi, vatandaşların da kendilerine yardım etmek için hastaneye koştuğunu söyledi.



Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk'ün hastaların tahliyesi sırasında elinden yaralandığı görüldü.

Hastanenin içinden çekilen görüntülerde ise yangının boyutu gözler önüne serildi. Yangının hastaneye ciddi derecede hasar verdiği görüldü.

“Dumandan bir santim önümüzü göremiyorduk” Yangın sırasında yoğun dumandan dolayı bir santim önlerini göremediklerini söyleyen sorumlu hemşire Alper Şenel, “Yangın olduğunu gördüğüm anda arkadaşlara haber verdi. Önce yoğun bakımlara girdik oradaki hastaları tahliye ettik. Dumandan bir santim önümüzü göremiyorduk ama o yolları bildiğimiz için girdik. Karanlıkta boş bir yerde gider gibiydik. Zaten yoğun bakımda havalandırmalar çalıştığı için duman yoktu” diye konuştu.

“Yollar karanlık, ışıklar olmadığı için hastaları çarşaflarla çıkarmak zorunda kaldık” Yoğun bakımda yatan hastaları çarşaflarla çıkardıklarını belirten hemşire İsa Ergün, “Biz geldiğimizde acil kat ve birinci kat boşaltılmıştı zaten, yoğun bakımda hasta vardı. Direk oraya çıktık. Yollar karanlık, ışıklar olmadığı için hastaları çarşaflarla çıkarmak zorunda kaldık. Sonra ameliyathane içinden bir yer açtık. Hastaları çarşaflarla itfaiye yardımıyla indirmek zorunda kaldık. Bu süreçte sivil vatandaşlar yardımcı olamaya çalıştı ama biz mümkün olduğu kadar kendimiz başında durmaya çalıştık. Çünkü hastalarımız makineye bağlı olduğu için bizim onların yaşamlarını devam ettirmemiz gerekiyordu” şeklinde konuştu.

“Panik, korku oldu tabi ki ama biz soğuk kanlılığımızı koruyarak hastalara yardım ettik” Bazı hastane çalışanları evden gelirken vatandaşların da yardım için hastaneye koştuğunu vurgulayan uzman doktor Serpil Soyudoğru, “Biz acil servis görevlisiyiz. Yangını fark edince arkadaşlarımız hemen hastaların tahliyesine başladı.

Hastaların ambulanslarla çevre hastanelere sevkini sağladık. Mesaisi biten arkadaşlardan evden gelenler oldu yardım için, vatandaşlarımız yardım etmeye çalıştı. Tüm hastalarımızın tahliyesini sağladık. Tüm insanlarda olduğu gibi panik, korku oldu tabi ki ama biz soğuk kanlılığımızı koruyarak hastalara yardım ettik” ifadelerini kullandı. “Hasta: 'Doktor ameliyathaneyi terk etmeyince bize bir şey olmayacağına inandık' dedi” İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ise, “Hastanın bir tanesi şöyle söyle söyledi: 'Önce korktuk ama ameliyathanede doktorun hastayı terk etmediğini görünce bize hiç bir şey olmayacağına inandık' dedi.

Bu oradaki hastanedeki insanların psikolojisini gösteriyor. Gerçekten insanlar hastalarımızı nasıl kurtarırız diye düşündü. Hastanın, 'doktor ameliyathaneyi terk etmeyince bize bir şey olmayacağına inandık' demesi çok güzel bir şey bizim açımızdan” dedi.

Yangında hastaların tahliyesi sırasında başhekimin elinden yaralandığı görüldü Yangında hastaların tahliyesi sırasında elinden yaralandığı görülen Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk şunları anlattı: “O gece çok büyük bir felaket atladık. Olay günü hastanedeydim. Olay anında henüz mesailerin bittiği hastaneden kimsenin ayrılmamış olması en büyük şansımızdı. Olayın olduğunu öğrenir öğrenmez gerekli talimatları verip olay yerine gittim. Biz ateşten çok dumandan etkilendik. Bir grup hasta kendi imkanlarıyla yürüyerek inebiliyordu. Biz de yürüyemeyecek yatalak olan veya yoğun bakımda olan hastalara yöneldik. Bu sırada itfaiye ekipleri geldi. Bir yandan dışarıda hastaların sevkiyatı devam ederken biler de içeride koordinasyon sağlamaya ve tahliyelere devam ettik.” Öte yandan, Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kısa sürede dizayn edilerek hastalara hizmet verecek noktaya getirildiği öğrenildi.

