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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hastane bahçesindeki eski büfe yandı - İSTANBUL

Hastane bahçesindeki eski büfe yandı - İSTANBUL

- Yangın söndürme çalışmalarından görüntülerHastane bahçesindeki eski büfe yandıİSTANBUL (AA) - Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesindeki tek katlı boş binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Hastanenin bahçesinde daha önce büfe olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Öte yandan hastanenin güvenlik görevlilerinin de yangın tüpleriyle yangına müdahale ettiği görüldü.
Hastanenin bahçesinde bulunan tek katlı binanın bir süredir kullanılmadığı ve yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kırköy Hastane Bild Yangına Müdahale 

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