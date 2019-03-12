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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Hastane bahçesinde uyuşturucu pazarlığına polis baskını

Hastane bahçesinde uyuşturucu pazarlığına polis baskını

Safranbolu Devlet Hastanesinden görüntü

Alışveriş Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Polis Baskını Hastane Bahçesi 

-Şahısların adliyeye sevk edilmesi
-Foto

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hastane bahçesinde uyuşturucu alışverişi yapan 3 kişi suç üstü yakalandı. Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, teknik ve fiziki takipte olduğu şahsıları Safranbolu Devlet Hastanesi bahçesinde uyuşturucu alışverişi yaparken baskın yaptı. Hastane bahçesinde buluşan F.K. (20), E.K. (24) ve N.Ç. (32) isimli biri bayan 3 kişi gözaltına aldı. Ekiplerce şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 152 ecstasy hap ve 2 gram skunk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Hastaneyi mesken tutmuşlar Kent genelinde uyuşturucu madde temin ve ticareti yapanlara yönelik amansız bir çalışma yapan Narkotik Şubesi ekiplerinin son operasyonunda takip ettikleri şahsıların alışverişini hastanede yapmaları ekipleri şaşkına çevirdi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahsıların, yakalanmamak ve ilgi çekmemek için hastane bahçesinde uyuşturucu alışverişi yaptıkları öğrenildi. (YE-
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