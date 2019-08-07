Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hastane asansöründe hırsızlık - ANTALYA Haberi

Hastane asansöründe hırsızlık - ANTALYA Haberi

- Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünden detaylar - Zanlının asayiş şubeden çıkarılmasıHastane asansöründe hırsızlık - Antalya 'da hasta gibi davranan şüpheli, hastane asansöründe iki kişinin çantası ve cebinden 4 bin 800 lira çaldığı iddiasıyla yakalandıANTALYA (AA) - Antalya 'da hasta gibi davranan zanlı, hastane asansöründe iki kişinin çantası ve cebinden 4 bin 800 lira çaldığı iddiasıyla gözaltına aldı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayene olmak için gelen iki kişi, hastane asansöründe çantaları ve ceplerindeki paraların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından müştekilerin 4 bin 800 lirasını çaldığı öne sürülen şüphelinin G.K. isimli kadın olduğunu belirledi.Şüpheli kadın gözaltına alındı.

Hastane Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı