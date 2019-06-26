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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hastane alanı için yeni proje İzle

Hastane alanı için yeni proje İzle

HASTANE DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Ortak Akıl Yarış Hastane 

-BAŞKAN DETAYLAR
-BAŞKANIN AÇIKLAMALARI

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan hastane alanı için bir an önce karar verilip, güzel bir çalışmaya imza atılabileceğini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan hastane alanının 3 kurumun olduğu için atıl vaziyette durduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Sağlık Bakanlığı, Milli Emlak ve Vakıflar’a ait olduğunu biliyoruz. Hastane yapılmayacağı daha önce açıklandı. Ancak Bursa İl Sağlık Müdürlüğü bir bina inşa etti. Bu alan için bütün kurumlar bir araya getirilerek, toplu kentsel tasarım projesi hazırlanmalıdır. Diğer kurumların da hakları ne ise verilmelidir” diye konuştu.
Meydan veya ticari alanların yapılabileceğini belirten Erdem, “2 tane okul var. Eğer gerekiyorsa başka yere taşıyarak daha büyük alanda güzel işlere imza atılabilir. Buna karar verecek olan tek kişi, Bursa Büyükşehir Belediyesidir. Kentsel tasarım proje yarışması başlatılarak ortak akılla bir şeyler yapılabilir. Hisseler daha sonra ayrılması planlanması kolaydır. Milli Emlak, Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar var. Bizim bu teklifimizin üzerinden çok geçti. Bununla ilgili yine çalışmalarımızı Büyükşehir'e ileteceğiz” şeklinde konuştu.

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