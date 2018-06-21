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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hastane acil servisinde yaşanan arbede güvenlik kamerasında

Hastane acil servisinde yaşanan arbede güvenlik kamerasında

YAŞANAN KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASI DETAY

Doktora Saldırı Geçmiş Olsun Güvenlik Kamerası Saldırganlık Polis Ekipleri 

-HASTANE ACİL GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ DETAY

( SAKARYA )- Yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı SAKARYA

- Sakarya’nın Pamukova ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli doktora saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesinde olan düğünde kavga edip yaralanan şahıslar Pamukova İlçe Hastanesine tedavi için geldiler. Acil servisinde görevli Doktor Mehmet A., yaralı olan şahısları muayene ederken yaralı ve yaralı yakınları ile doktor arasında yaralıyı Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk etmesi konusunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Doktora saldıran şahıslar acilde kullanılan bilgisayara da zarar verdi. Yaşanan kavga üzerine hastaneye polis ekipleri ve Pamukova Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı önlemek için saldırganları biber gazı sıktı. Polis ve Jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu olaylar yatıştırılırken, olaya karışan hasta ve hasta yakınları emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Pamukova Kaymakamı Recai Karal ve Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Durmuş Pamukova İlçe Devlet Hastanesine gelerek Doktor Mehmet A.’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan Pamukova İlçe Devlet Hastanesinde yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganı güvenliği tutması ve saldırganlık hali gözüküyor. (RŞ-
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