“Hastam var” diyerek çağırdıkları taksiciyi gasp eden 4 kişi tutuklandı...Hırsızların yakalandığı operasyon anları kamerada

-Gözaltına alınanlar



( VAN ) VAN



- Van’da “hastam var, acil hastaneye gitmemiz gerekir” diyerek çağırdıkları taksiciyi silah zoruyla gasp eden 5 kişiden 4’ü tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliğine gelen S.Ç. isimli şahıs, kentteki bir taksi durağında taksicilik yaptığını ve tanımadığı bir numaranın kendisini arayarak “hastam var, acil hastaneye gitmemiz gerekir” diyerek kendisini Kurubaş Mahallesi’ne çağırdığını belirtti.

Belirtilen adrese gittiğini ve şahsın araca binerek evinin biraz uzakta olduğunu söyleyerek kendisini patika ve ağaçlık bir yola soktuğunu ifade eden S.Ç., biraz ilerledikten sonra yüzleri maskeli ve ellerinde silah bulunan 3-4 şahıs tarafından yolunun kesildiğini söyledi.



Sahıslar tarafından kendisinin ve yanında bulunan şahsın kafasına silah dayanarak “sizi öldürürüz, sesinizi çıkarmayın” diyerek ağaçlık bir alana götürüldüklerini dile getiren S.Ç., şüpheli şahısların kendisinin üzerinde bulunan 2 adet cep telefonunu ve bir miktar parasını gasp edip, ‘bize 5 bin TL para getireceksin, yoksa seni öldürürüz’ diyerek kendisini bıraktıklarını beyan etti. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği görevlileri, müşteri olarak taksiyi çağıranın D.K. isimli şahıs olduğu, olayı birlikte planlayarak gerçekleştiren şahısların da A.S., M.S., N.B. ve S.T. isimli şahıslar olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda A.S., M.S., N.B., D.K. ve S.T. isimli 5 şüpheli gözaltına alınırken, ikamet ve üst aramalarında ise 1 adet pompalı tüfek, 41 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet poşu, 2 adet cep telefonu, araç ve 200 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ilk ifadelerinde, taksicide fazla para olabileceğini düşünerek plan yapıp taksiciyi kamera olmayan ıssız bir bölgeye çektiklerini ve yakalanmayacaklarını düşündüklerini, gasp edilen malzeme ve paraları da kendi aralarında paylaştıklarını beyan ettiler. “Nitelikli yağma-kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.S. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, diğer 4 kişi de tutuklandı.