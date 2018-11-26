Hastaların korkulu rüyası yankesici yakalandı

-Hastaneye gelirken kafasını yere indirmesi

-Hastane içi ve çıkışı

-Polis aracına bindirilmesi

-Bayram Bulduk’a paraların teslimi

-Bayram Bulduk röportaj

-Bayram Bulduk ve ailesi emniyetten ayrılış



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta hastanelere tedavi için gelen hastaları hedef alan 55 yaşındaki yankesici son işinde yakalandı- Gözaltına alınan yankesici sağlık raporu için getirildiği hastanede, çaldığı parayı bulduğunu iddia etti KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta hastaneleri mesken tutan 55 yaşındaki yankesici son işinde yakalandı. Yakalanan yankesici üzerinde yapılan aramada cebinden çıkan nakit parayı yolda bulduğunu iddia etti. Olay, Necip Fazıl Şehir Hastanesinde meydana geldi. Biber değirmeninde işçi olarak çalışan Bayram Bulduk, eşi ve oğluyla birlikte soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye gitti. Hastanede bekleme sırasında iken hasta olduğunu söyleyen Yılmaz Şen (55) yanlarına oturdu. Bir süre yanlarında oturan Yılmaz Şen’in ayrılmasıyla cebinde paranın olmadığını fark eden Bayram Bulduk, hastane polisine müracaat etti. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, şüphelinin kısa sürede eşkalini belirledi. Yenişehir Mahallesi üzerinde yolda yürürken gözaltına alınan Yılmaz Şen, sağlık kontrolü için getirildiği kendisini görüntüleyen gazetecilere üzerinden çıkan 5 bin 900 TL parayı yolda bulduğunu iddia ederek, suçsuz olduğunu savundu. Eşi, oğlu ve kendisinin maaşı olan parayı 5 bin 900 TL parayı eksiksiz teslim alan Bayram Bulduk, “Hastaneye vardım ve fiş alıp beklemeye başladım. O sırada yanıma bir adam geldi. İkimizin arasına geldi ve ortamıza oturdu. Bir müddet sonra adam yanımızdan kalkıp ayrıldı. Sonra cebime baktı cüzdanım yok. Polislere söyledim ve adamın fotoğrafını gösterdiler. Bende fotoğraftan adamı onayladım. Polis ekiplerimiz yaptığı çalışmalar sonrası adamı yakaladılar. Cebimde 5 bin 900 lira param vardı. Hem eşimim, hem çocuğumun hem de benim maaşım vardı. 3 kişinin maaşı vardı. Polis ekiplerimize paramı buldukları için çok teşekkür ederim” dedi.

Hakkında çok sayıda suç kaydı olan Yılmaz Şen, alınan sağlık raporunun ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

