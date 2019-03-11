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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hastaları için 'işaret dili' öğrendiler - AMASYA

Hastaları için 'işaret dili' öğrendiler - AMASYA

Hastaları için "işaret dili" öğrendiler - AMASYA - Sertifika töreninden görüntüler - Amasya İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz ile röportaj - Amasya Halk Eğitim Merkezinde işaret dili eğitmeni Tuba Nur Yıldız ile röportaj - Hemşire Sema Güvener ile röportajHastaları için "işaret dili" öğrendiler - Amasya 'da hastane personeline, işitme engelli hastaların sağlık hizmetinden daha kolay faydalanmasını sağlamak amacıyla işaret dili eğitimi verildiAMASYA (AA) - Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli, işitme engelli hastaların sağlık hizmetinden daha kolay faydalanmasını sağlamak amacıyla işaret dili öğrendi.Halk Eğitim Merkezince verilen 2,5 aylık kursları tamamlayan 24 personel, hastane binasındaki törende sertifikalarını aldı. Personel, hazırladıkları gösteriyi de işaret diliyle sundu.İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin engelli vatandaşlarla iletişimi geliştirmek amacıyla başlatıldığını söyledi.

Nergiz, vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti vermek için bu tür çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.Hemşire Sema Güvener de işitme engellilere destek olmak amacıyla çalışmaya katıldıklarını ifade etti.
İşitme engellilerin sağlık hizmetinden daha kolay faydalanmasını sağlamak istediklerini anlatan Güvener, "Amacımız buraya gelip muayene olmak isteyen insanlara daha iyi hizmet sunabilmek. Onların yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." dedi.
Amasya Halk Eğitim Merkezinde işaret dili eğitmeni Tuba Nur Yıldız ise eğitimin çok verimli ve eğlenceli geçtiğini, bu güler yüzün hastaneye gelecek işitme engelli hastalara da yansıyacağını kaydetti.

İşaret Dili Sağlık Hizmeti İşitme Engelli Engelli Vatandaş İşitme Engelliler 

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