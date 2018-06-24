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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Hastalar 'seyyar sandık' uygulamasından memnun kaldı

Hastalar 'seyyar sandık' uygulamasından memnun kaldı

seyyar sandıklarından görüntü

Urus 

-oy kullanılmasından detay görüntü
-röportaj
-mühürleme
-sandıktan detay görüntü

( KARS ) KARS

- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oluşturulan "Seyyar Sandık" uygulamasıyla, görevli ekipler önceden başvurusu kabul edilen bir hastaya oy kullandırdı. Şehitler Mahallesi'nde yaşayan ve kaza sonucu yürüyemeyen 6 çocuk babası 61 yaşındaki Alaattin Yolcu, "Seyyar Sandık" uygulamasıyla oy kulandı. "Seyyar Sandık" görevlileri minibüsle Alaattin Yolcu'nun Şehitler Mahallesi'ndeki evine giderek burada oy kullanılması için gerekli düzeni kurduktan sonra oy verme işlemi gerçekleştirildi.
Yolcu, gazetecilere yaptığı açıklamada uygulamanın kendisi gibi olanlar için çok güzel olduğunu belirterek, "Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin çok teşekkür ederim. Önceden çok zor oluyordu gidip gelemiyorduk arabayla da çok zorlanıyorduk. Şimdi çok iyi çok güzel emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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