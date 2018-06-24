Hastalar, sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullandı - ADANA
- Adana Seyhan Devlet hastanesinden genel görüntü - Hastanın sağlık görevlilerinin yardımıyla araca bindirilmesi - Hastanın sağlık görevlilerinin yardımıyla oy kullanacağı okula götürülmesi - Hasta Mustafa Kocakuşak'ın AA muhabirine açıklama yapmasıADANA (AA) - Adana 'da, hastanede tedavi gören hastalar, sağlık görevlilerinin yardımıyla seçmen kayıtlarının bulunduğu okula götürülerek oy kullandı.Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde oy kullanmak için hastane yönetimine başvuran hastalar, hekimin uygun görmesinin ardından sağlık ekipleri eşliğinde ambulans ya da evde bakım hizmeti araçlarıyla oy kullanacakları salona götürüldü.Sıra beklemeden oyunu kullanan hastalar yine sağlık ekipleri eşliğinde hastaneye döndü.Tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesinde sağlık ekipleri eşiliğinde Şehit Murat Savaş Kale İlk ve Ortaokuluna getiren Mustafa Kocakuşak, AA muhabirine, uygulamanın çok güzel olduğunu ve bu sayede oyunu kullanabildiğini söyledi.
Kocakuşak, sıra beklemeden vatandaşlık görevini yerine getirdiğini, ekiplerin yardımıyla tedavisinin sürdüğü hastaneye bırakılmasından da memnuniyet duyduğunu kaydetti.