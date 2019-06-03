Hasta yıkama yatağı yaptı, 500 bin yatalak hastaya ulaşacak Haberi

-- Yatağı icat eden Sami Dereli'nin anlatımı



( BALIKESİR - ÖZEL) BALIKESİR



- Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi'nde görev yapan sağlık memuru Sami Dereli, yatalak hastaların yıkanabilmesi konusunda yaşanan sorunlardan ilham alarak, kendi hasta yıkama yatağını üretti. Dereli, Türkiye'nin birçok noktasında satışa sunulan pratik hasta yıkama setini önümüzdeki yıllarda ihraç etmeye hazırlanıyor. Gönen Devlet Hastanesi'nde bulunan ve yatalak ya da ağır hastaların tedavi gördüğü Palyatif Bakım Ünitesi'nde sağlık memurluğu yapan Sami Dereli, hastaların yıkanabilmesi konusunda kendilerinin ve refakatçilerinin çektiği sıkıntıları çözmek için pratik hasta yıkama yatağı keşfetti. Yüzde yüz yerli ve milli olarak tasarlayarak ürettiği hasta yıkama yatağı ile Türkiye'nin birçok yerine satış yapan Dereli, önümüzdeki süreçte Türki cumhuriyetler ve Balkanlar'a ihracat yapma hedefinde. Mesleğinde yaşadığı zorluklardan ilham alarak hastalara ve hasta yakınlarına büyük kolaylık sağlayan buluşunu İHA'ya anlatan Dereli, "Gönen Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapıyorum. Hastanemize 3 yıl önce Palyatif Bakım Servisi açıldı. Burada yatağa bağımlı hastalar ve son dönem kanser hastaları tedavi görmekte. Yatağa bağımlı hastaların yıkanmasının ne kadar zor olduğunu gördük. Ben ve görevli arkadaşlarım bu tür hastaları yıkamakta çok zorlandık ve ben bunu çözmeye karar verdim. Yatalak hastaların yıkanabilmesi için bir yatak yaptım. Bunun için yaklaşık 1 yıl Ar-Ge çalışması yaparak bugün kullanılan ürünümü geliştirdim. Yatağa bağımlı hastaların yıkanabilmesini kolaylaştırmak ve refakatçilerin bu işlemi daha rahat yapmaları açısından geliştirdiğim bu ürünü eşimle birlikte tüm Türkiye'ye pazarlamasını yapıyoruz. Türkiye'de ilk yerli ve milli bir ürün olması açısından bizim için önemli. Amacımız hastalarımızın ve refakatçilerimizin yaşam standartlarını biraz olsun arttırabilmek. Onların bir duasını alabilmek" dedi.

"Hedefimiz 500 bin hastaya ulaşmak" Türkiye'de 500 bin yatağa bağımlı hasta olduğunu ve hedeflerinin bunların tamamına ulaşmak olduğuna dikkati çeken Sami Dereli, "Hedefimiz önce ülkemizde sonra dünyada hasta bakımında ve yatağa bağımlı hastaların yıkanmasında yeni bir vizyon, yeni bir proje sunmak. Şu anda da tüm Türkiye'de bayilik sürecini başlattık. 35-40 bayimiz oldu. Öncelikle Türkiye'deki 500 bin yatağa bağımlı hastaya ulaşmak amacındayız. Bundan sonra da ilk hedefimiz yurt dışında Türkiye açısından tanınabilir olmak ve tüm dünyaya yatağımızı pazarlamak" diye konuştu.



