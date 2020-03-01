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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Hasta taşıyan ambulans tipide mahsur kaldı

Hasta taşıyan ambulans tipide mahsur kaldı

- Ambulanstan detaylar

Mahsur Kaldı Akalan 

-- Kalan araçlardan detaylar
-- Yol açma çalışmalarından detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum-Tekman karayolunda etkili olan tipi nedeniyle aralarında hasta taşıyan ambulansında bulunduğu 20 araç mahsur kaldı. Tekman ilçesinden Erzurum’a hasta taşıyan 112 sağlık görevlileri Palandöken tepesinde tipiye yakalandı. Etkili olan tipide mahsur kalan ambulans ve 20 araç, Erzurum Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Yoğun fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, hasta taşıyan ambulansı zor şartlar altında Erzurum’a ulaştırdı.
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