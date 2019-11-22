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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

-kaza olay yeri detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

Hastane Cenaze Bild Sağlık Ekipleri 


- Ağrı'da hasta taşıyan ambulansla bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişide yaralandı Edinilen bilgilere göre Merkez 100. Yıl Mahallesi Küpkıran Köprüsü kavşağında meydana gelen kazada, tedavi için Erzurum’a hasta taşıyan Nihat Kaplan idaresindeki 04 AB 703 plakalı ambulans ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen ambulansta bulunan hasta Emine Adıgüzel olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulans sürücü Nihat Kaplan’ın yanı sıra, ambulans ve otomobilde bulunan Rabia Aktürk, Uğur Demirkol, İsmail Kılıç, Eyüp Tutal, Yusuf Aydın, Habip Aydemir, Muhammed Akif Adıgüzel ve Ferhat Doğan ise yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, hayatını kaybeden Emine Adıgüzel’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların vinç yardımı ile kaldırılması ile ile yol tekrar trafiğe açıldı.
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