Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 7 yaralı

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 7 yaralı

Kaza yapan araçların görüntüsü

Özel Ambulans Hastane Trafik Kazası Ticari Araç Polis Ekipleri 

-Sağlık ve itfaiye ekiplerinin görüntüsü
-Görgü tanıkları ile röp.
-Kaza yapan ambulansın içinden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent’te hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki Koru Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesinden Ankara’daki bir hastaneye hasta taşıyan Şenol Kabasakal idaresindeki 06 PSN 66 plakalı özel ambulans, Dumlupınar Bulvarındaki yol ayrımında Yasin Çeken idaresindeki 06 FA 4747 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans yan yatarken, hafif ticari araç yaklaşık 30 metre savruldu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışmalara başladı.
Yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ambulanstaki yaralılar Şenol Kabasakal, Bahar Tek, Menekşe Şahin, Zübeyde Koyuncu ve Bahar Koyuncu ile diğer araçtaki yaralılar Yasin Çeken ve Kerim Ballı, tedavileri yapılmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ambulanstaki yaralı Bahar Koyuncu’nun doğum sonrası rahatsızlandığı ve Ankara’daki bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Görgü tanığı Tamer Şişman, “Ambulansın biraz süratli olduğu söyleniyor ama geçiş üstünlüğü onda mı bilemiyorum. Kazada sıkışanlar oldu, vatandaşlar olarak yardım ettik. Ağır yaralılar vardı. Ticari araçaki şoförün durumu çok kötü değildi ama yanındaki kişinin durumu ağırdı” dedi.
(AS-
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Başkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralıBaşkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı