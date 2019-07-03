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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı - KONYA

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı - KONYA

- Kaza yerinden görüntüler, - Devrilen ambulanstan görüntüler - Yaralıların ambulanstan çıkarılması - Yaralının hava ambulansına taşınması Konya 'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Seydişehir ilçesinde hasta taşıyan ambulansın otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Kalp krizi geçiren Yusuf Kiraz'ı Konya 'ya taşıyan Fahri Vezirarslan idaresindeki 42 FNK 74 plakalı ambulans, Karabulak kavşağında Nuri Kavi yönetimindeki 19 SB 322 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücüler ile ambulanstaki sağlık personeli Şerifenur Korkmaz ve Lokman Nergiz yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen başka ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yusuf Kiraz ise hava ambulansıyla Konya 'ya sevk edildi.

Sağlık Personeli 

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