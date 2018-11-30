Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı



- Muğla’nın Menteşe ilçesinde Dirgeme kavşağında meydana gelen kazada hasta taşıyan 112 Acil Sağlık ambulansı kavşaktan kontrolsüz çıkan araca çarpması sonucu üçü sağlıklı ve ambulansta bulunan hasta yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bodrum Kumbahçe 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli Mehmet Öztopal yönetimindeki 48 EJ 283 plakalı ambulans 44 yaşındaki Fatma Özaraz isimli hastayı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki esnasında Dirgeme kavşağına geldiğinde Selahattin Karataş yönetimindeki 48 P 6920 plakalı pikap ile çarpıştı. Ambulans şoförünün aracı çarpmamak için direksiyon kırmasına rağmen önce aracı ardından trafik ışıklarının bulunduğu beton bariyere çarpması sonrası ambulans yan devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil ambulansları ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin AKS ekibi yönlendirildi. Trafik ekiplerinin kavşakta önlem aldığı kazada Ambulans personellerinden ATT Duysu Uçan Karakuş, ATT Şafak Akal, ambulans şoförü Mehmet Öztopal ve hasta Fatma Özaraz yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Sağlık-Sen Şube Başkanı Yusuf Dural, ekipte hamile bir personelin bulunduğunu belirtirken, kaza sonrası sağlık çalışanlarına hastanede hasta yakınları tarafından saldırı gerçekleştirildiğini ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadıklarını açıkladı.



