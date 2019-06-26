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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hasta taşıyan ambulans hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı - ADIYAMAN İzle

Hasta taşıyan ambulans hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı - ADIYAMAN İzle

- Olay yerinden görüntü - Kaza yapan ambulanstan görüntü - Polislerden görüntü - Ambulansın yaralıları götürmesiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Salime Çakıl idaresindeki 02 HN 777 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman Şanlıurfa Karayolunun 10'uncu kilometresinde Ferhat Kılınç idaresindeki 02 SA 791 plakalı ambulans ile çarpıştı.Kazada, ambulansta görevlilerden Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Hasret Kuşcu, Paramedik Ceylan Yavuz ile hastalardan Mehmet Bozan ve Mahmut Öztürk yaralandı.112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Amed Ticari Araç 

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