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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hasta nakil aracının otomobile çarptığı kaza kamerada

Hasta nakil aracının otomobile çarptığı kaza kamerada

MOBESE görüntüsü

Çekiliş Bild Kamera Kırmızı Işık 

-Aracın çekiliş anı
-Olay yeri fotoğrafları

( ÇANKIRI )- Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralanmıştı ÇANKIRI

- Çankırı'da özel hasta nakil aracının otomobile çarptığı ve 5 kişinin yaralandığı kaza MOBESE kamerasına yansıdı. Kaza, Çankırı-Ankara karayolu Çankırı Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Hasta taşıyan Hüseyin Erbaş’ın (39) kullandığı 34 JV 7316 plakalı hasta nakil aracı kırmızı ışıkta geçerek, Kemal Özdemir'in (31) kullandığı 18 DN 133 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken, kaza anına ilişkin MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşakta ışıklarda bekleyen 18 DN 133 plakalı otomobil, yeşil ışığın yanmasıyla hareket ediyor. Kavşakta yolun sağından gelen özel hasta nakil aracı kırmızı ışıkta durmadan devam ediyor. Bunu gören bir midibüs duruyor ancak midibüsün solunda bulunan otomobil ise ambulansı fark etmiyor. Hızla gelen ambulans otomobile çarparak sürüklüyor.
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