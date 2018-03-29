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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hasta nakil aracı kaza yaptı: 2'si ağır 3 yaralı İzle

Hasta nakil aracı kaza yaptı: 2'si ağır 3 yaralı İzle

olay yerinden görüntü

-kaza yapan araçların görüntüsü
-detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da hasta nakil minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, Bursa-Orhaneli kara yolunun Kapıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Burhan idaresindeki 10 PJ 583 hasta nakil aracı ile Emre Uslu'nun kullandığı 11 DV 845 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından darbe alan Hatice Uslu'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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