Hasta kardeşler paletli ambulansla kurtarıldı - BİNGÖL
- Hasta kardeşler paletli ambulansla kurtarıldı - Paletli ambulansın tır ile yola çıkarılması - Paletli ambulansın karda ilerlemesi - Hastaların paletli ambulansla normal ambulansa ulaştırılmasıHasta kardeşler paletli ambulansla kurtarıldı - Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde rahatsızlanan kardeş 2 çocuk, UMKE ekiplerince yaklaşık 6 saat süren bir operasyonla hastaneye ulaştırıldıBİNGÖL (AA) - Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde rahatsızlanan kardeş 2 çocuk, UMKE ekiplerince 6 saat süren bir operasyonla hastaneye yetiştirildi.Alınan bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen ihbarda, Karlıova ilçesi Karlıca köyünde yaşayan Ayetullah (7) ve Beytullah Yüksel (8) kardeşlerin rahatsızlandığı, ateşlerinin yüksek olduğu belirtilerek, köy yollarının kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı yardım talebinde bulunuldu.İhbar üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri paletli ambulansla, yer yer 2 metre kalınlığında karla kaplı olan Karlıca köyüne doğru harekete geçti.Ekipler, hasta kardeşleri yaklaşık 6 saat süren bir operasyonun ardından Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırdı.Yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alınan kardeşlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.