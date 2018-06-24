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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Hasta kadın sağlık ekipleri tarafından sandığa taşındı - ELAZIĞ

Hasta kadın sağlık ekipleri tarafından sandığa taşındı - ELAZIĞ

- Hasta Zübeyde Babacan'ın hastaneden alınıp oy kullanmaya götürülmesi - Zübeyde Babacan'ın oy kullanması - Zübeyde Babacan ile röportaj - Elazığ Elazığ 'da ise İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Birimi, engelli, yaşlı ve hastaları araçlarla sandığa taşıyor.Obezite hastası 50 yaşındaki Zübeyde Babacan, evde sağlık hizmeti birimi araçları ile tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınarak Yunus Emre Orta Okulu'na götürüldü.Oyunu kullanan Babacan, yaptığı açıklamada, obezite hastası olduğu için hastanede tedavi gördüğünü, oy kullanmak için yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

Bu hizmet sayesinde birçok kişinin oy kullandığını aktaran Babacan, "Ben rahatsızlığımdan dolayı oy kullanmaya gelemiyordum. Sağ olsun sağlık personelleri yardımcı oldular. Rahat bir şekilde oyumu kullandım. Allah devletimizden bin defa razı olsun. Kimin hakkında hayırlısı ise inşallah o kazanır." diye konuştu.

Sağlık Hizmeti Hastane Obezite Allah Yardım Talebi 

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