Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hasta hayvanlar için barınak kurdu

Hasta hayvanlar için barınak kurdu

Köpeklerle genel çekim

Sokak Hayvanı Hasta Hayvanlar Hayvan Barınağı Rehabilitasyon Merkezi Sokak Hayvanları 

-Fatma Şeren röp.

( BURSA )- Belediyelerin yapamadığını oğluyla başaran hayvansever kadın, felçli hayvanların umudu oldu, tek isteği mama- Özel barınakta bakılan sahipsiz hayvanların kimi işkence görmüş, kimi felçli, kimi ise görmüyor BURSA

- Sokak hayvanlarına bakmak için İstanbul’dan Bursa’nın İznik ilçesine yerleşen hayvansever kadın ve oğlu, kurdukları özel barınakta hasta hayvanlara bakıyor. Fatma Şeren, oğlu Dinçer Şeren ile birlikte İznik-Adapazarı kara yolu Çiçekli köyü mevkiinde 2 dönüm arazi üzerine kurduğu rehabilitasyon merkezinde 80’den fazla sokak hayvanına bakıp onları tedavi ediyor. Aç, felçli ve kör sokak hayvanlarının umudu olan Şeren, "6 ay önce İstanbul’daki evimi bırakıp, bir hayırseverin tahsis ettiği 2 dönüm arazi üzerine sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kurdum. Burası aynı zaman benim evim. Onlarla birlikte yaşıyorum. Hepsi benim çocuklarım gibi, her birinin de ismi var" dedi.
Bursa’dan birçok hayvanseverin zaman zaman buraya gelerek kulübe inşasında çalıştığı ve mama yardımında bulunduğunu anlatan Fatma Şeren, "Buradaki hayvanların hiç biri sokaktan yetişkin olarak alınmadı. Her birinin ayrı bir hikâyesi var. Fırtınalı bir havada doğum yapan anne köpek ve yavrularına sahip çıktık. O yavrular şimdi çok sağlıklı. Anne ise sahiplendirildi. Doğuştan felç olup yürüttüğümüz köpeğimiz var. Yaşlılığı sebebiyle kör olmuş ve sokağa atılmışı var. Yine doğuştan hiç gözleri olmayanı da var. Kedi yavrularını sahiplenip onları emzirip büyüten de var. Yani burada tam bir dram var" dedi.
Kurduğu hayvan barınağı içinde prefabrikeden yaptığı küçük bir evde yaşayan Şeren, felçli ve engelli hayvanları bura tedavi edip bakıyor. Mia ismini koyduğu doğuştan felçli köpeği 6 defa ameliyat ettiren Şeren, "Egzersizlerle Mia artık yürüyor ve koşuyor. Tek bacağı olmayan Karamuk isimli bir yavrumuz var. Ona da protez bacak yardımı bekliyorum. Sosis ise çok farklı, öksüz kedi yavrularını emzirdi ve büyüttü. Burası ayrı bir dünya. Ben ise sadece mama yardımı istiyorum. Başka hiç bir şey istemiyorum. Diğer her şeyi halledebilirim, ama mama sıkıntım var. Ayda 70 paket mama gidiyor. 35’e düşürsem de alamam. O zaman bu hayvanlar yarı aç demektir" dedi.
(HA-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı