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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hasta çocuğuna şiddet uygulayan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Haberi

Hasta çocuğuna şiddet uygulayan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Haberi

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR - Diyarbakır’da hasta çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle kasten yaralama suçundan hakim karşısına çıkan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diyarbakır’da önceki gün bir hastanede yaşanan olayda anne E.T., hasta çocuğuna şiddet uygularken, aynı odadaki başka bir kadın tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Uyarılmasına rağmen davranışından vazgeçmemesi üzerine görüntüyü çeken kadın, güvenlik güçlerine haber verdi. Gözaltına alınan anne E.T., ifadesi alındıktan sonra tutuklama isteği ile kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastane Adli Kontrol Güvenlik Güçleri Yaralama Suçu Cep Telefonu 

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