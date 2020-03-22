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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Hasta buzağıyı kızakla veterinere götürdü

Hasta buzağıyı kızakla veterinere götürdü

Palandöken kayak pistinden detay

-- Buzağıların kızakla indirilmesinden detay
-- Kayak yapan kayakçılardan detay

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında yaşayan besici, hasta buzağılarını bidonları keserek yaptığı kızaklara bindirdikten sonra pistten indirip veterinere götürdü. Palandöken Dağı’nın eteklerinde besicilik yapan bir kişi hastalanan buzağılarını veterinere kızakla taşıdı. Buzağıları battaniyeye sararak kızağa koyan besici, Palandöken pistlerinden aşağıya doğru kayarak, kent merkezine götürdü. Pistlerde kayak yapanlar bu anları şaşkınlıkla izledi.
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